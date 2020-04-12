ليبيا – قال رئيس لجنة الأزمات ببلدية زليتن عبد السلام عصمان اليوم الأحد إن البلدية لم تتسلم حتى الآن أي مبلغ من المبالغ التي خصصها المجلس الرئاسي للبلديات لمجابهة وباء كورونا.

عصمان أفاد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن عدد الأسر النازحة بالبلدية بلغ قرابة 2800 أسرة مسجلة في المنظومة وأن هناك أخرى غير مسجلة،مشيرا إلى أنهم بصدد تجهيز سلال تحوي مواد غذائية وتنظيف لتوزع على النازحين والمحتاجين من أهل المدينة.

وبيّن عصمان أن البلدية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والتجار ورجال الأعمال تجهز الآن 20 ألف سلة غذائية ستوزع على المحتاجين والعمال الوافدين بالمدينة،مؤكدا أنهم يعملون بمجهودات ذاتية.