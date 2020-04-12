السعودية – تباينت البورصات الخليجية بنهاية تداولات أولى جلسات الأسبوع، الأحد، مع تراجع ثلاث أسواق مقابل ارتفاع أربع، رغم اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط.

ويقضي اتفاق (أوبك+) بخفض إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار المقبل حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020، منها 400 ألف برميل حصة المكسيك من الخفض، وهو رقم ترفضه الأخيرة.

وبحسب الاتفاق، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو/ تموز حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا مطلع 2021 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022.

وقادت البنوك ارتفاعات الأسواق الإماراتية بعد تأكيد الوصي القانوني على شركة إن إم سي للرعاية الصحية، بعد خضوعها لإجراءات التصفية.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.16 بالمئة مع ارتفاع “بنك دبي الإسلامي” 5.01 بالمئة و”بنك الإمارات دبي الوطني” أكبر بنوك الإمارة بنسبة 4.76 بالمئة، و”اعمار العقارية” 5.48 بالمئة.

وصعد مؤشر سوق العاصمة “أبوظبي للأوراق المالية” بنسبة 2.12 بالمئة، مع صعود أسهم “بنك أبوظبي الأول” 0.4 بالمئة وبنك “أبوظبي التجاري” 9.25 بالمئة.

وارتفع مؤشر السوق الأول في الكويت 1.5 بالمئة، مع صعود سهم “هيومن سوفت” 9.85 بالمئة و”بنك الكويت الوطني” أكبر بنوك البلاد 1.76 بالمئة، و”بيتك” 1.32 بالمئة؛ وزاد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.47 بالمئة، ومؤشر السوق العام 1.21 بالمئة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.55 بالمئة، مع صعود أسهم “الوطنية العمانية للهندسة” 8.51 بالمئة، و”بنك مسقط” أكبر بنوك البلاد 1.85 بالمئة.

على الجانب الآخر، هبطت بورصة السعودية، أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 2.01 بالمئة، بعد ثماني جلسات من الارتفاع، مع نزول الأسهم القيادية بقطاعي الطاقة والبنوك؛ إذ هبط سهم “أرامكو” 1.25 بالمئة، و”سابك” 3.39 بالمئة.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.45 بالمئة، للجلسة الثانية على التوالي، وتصدر التراجعات سهم “مسيعيد” بنسبة 5.03 بالمئة، ونزل “بنك قطر الوطني” أكبر بنوك الخليج 1.42 بالمئة.

ونزلت سوق البحرين 0.24 بالمئة، مع هبوط أسهم “مصرف السلام – البحرين” 3.08 بالمئة، و”مجموعة جي اف اتش المالية” 2.78 بالمئة.

الأناضول