ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين إن تصرفات خليفة حفتر توضح عقليته الذي يسعى من خلالها إلى حكم ليبيا أو تدميرها وهو صورة مصغرة لمن كان يحكم ليبيا لمدة 42 سنة حسب زعمه.

بوزعكوك إدعى خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يريد أن يثبت للشعب الليبي أنه مستعد لتدمير كل الآليات والبنية التحتية.

وأضاف:” من المؤسف أن الأمم المتحدة لا تريد أن تسمي الأمور بمسمياتها وتريد أن تجد له غطاء كورقة التوت التي تغطي عوراته وهذا هو أسلوب الأمم المتحدة وهو محاولة إرضاء الطرف الآخر، بيان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق كان موفق في الكشف عن هذه العورات وعلينا تحريك المجتمع الدولي قدر الإمكان كما أن المجتمع الليبي ضد هذه الجرائم التي تعتبر جرائم حرب وضد الإنسانية”.

ورأى أن بعثة الأمم المتحدة أصبحت تستهدف زعزعة الأوضاع في ليبيا وليس العمل على إيجاد حلول سلمية للمشاكل الليبية كما أنها أصبحت تمثل جرء من المشكلة وليس من الحل وبالغرم من ذلك هناك حاجة ماسة للتعامل مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة بإمكانه كشف انحياز البعثة الأممية.

كما إستطرد حديثه:” خيارنا في عدم التعامل مع البعثة سيظل موجود لأنه يجب عدم ترك أي ورقة من أوراق العمل السياسي، ويجب أن نكشف على ما يقومون به من أفعال غير سليمة وتحيز وعدم توصيف الأشياء بواقعية فقطع المياه عن المنطقة الغربية وقصف المستشفيات جرائم حقيقية، علينا ان نسعى لتقديم الملفات إلى الجنائية الدولية”.

وأكد على أن البعثة الأممية لا تستطيع الحديث عن بوادر نجاح لمسيرة المحادثات الثلاثية سواء العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية خاصة أن المحادثات السياسية شهدت بعض الإشكاليات والعسكرية لم تنجز أي إنجاز واضح، مشدداً على ضرورة أن يكون لديهم خيارات عدم القبول بأي منهج أو عمل تقوم به البعثة.