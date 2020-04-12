الكويت – أظهرت بيانات رسمية، تراجع فائض الميزان التجاري لدولة الكويت، بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2019.

وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، الأحد، أن الفائض التجاري انخفض إلى 2.084 مليار دينار (6.71 مليارات دولار) خلال الفترة المذكورة، مقابل 2.816 مليار دينار (9.07 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من 2018.

وأفادت البيانات، بأن قيمة صادرات الكويت انخفضت 14 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلى 4.676 مليارات دينار (15.066 مليار دولار)، مقابل 5.438 مليار دينار (17.52 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018.

فيما تراجعت قيمة الواردات بنحو 1.2 بالمئة إلى 2.591 مليار دينار (8.348 مليارات دولار)، مقارنة مع 2.622 مليار دينار (8.448 مليارات دولار) بالربع الرابع من العام السابق.

والكويت، عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وتنتج 2.8 مليون برميل يوميا.

الأناضول