الولايات المتحدة – لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “كارثة كبرى” في جميع الولايات الخمسين. وفق ما نقلته محطة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وأعلن ترامب عن وضع الكارثة في وايومنغ في 11 أبريل، ووفقا للقناة، فهذا يعني أنه تم الإعلان عن الكارثة في جميع الولايات الخمسين بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا COVID-19.

وأظهر إحصاء لـ”رويترز” أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألفا يوم السبت، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، بعد أن تجاوزت الإصابات نصف مليون في أرجاء البلاد. وتنفرد ولاية نيويورك بـ160 ألف إصابة بالفيروس.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19,468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16,353 حالة.

يذكر أن عدد سكان الولايات المتحدة أكبر خمس مرات من عدد سكان إيطاليا، وسبع مرات تقريبا من سكان إسبانيا.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء العدوى، وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة.

المصدر: فوكس نيوز