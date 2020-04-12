مصر – أعلن موقع “AfricaFootballClassics” المتخصص بكرة القدم الإفريقية اليوم الأحد، تشكيلته المثالية لأفضل 11 لاعبا في القارة السمراء خلال عقد الثمانينات بين عامي 1980 و1989.

وضمت التشكيلة خمسة لاعبين عرب هم:

المصريان، محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري في الوقت الحالي والراحل إبراهيم يوسف، والجزائريان رابح ماجر ولخضر بلومي، والمغربي محمد التيمومي.

وإليكم التشكيلة الكاملة:

– في حراسة المرمى: الكاميروني توماس نكونو.

– في خط الدفاع: المصري إبراهيم يوسف، النيجيري ستيفن كيشي، الكاميروني إيمانويل كوندي.

– في خط الوسط: الجزائري لخضر بلومي، الكاميروني تيوفيل أبيجا، المغربي محمد التيمومي، الإيفواري يوسف فوفانا.

في خط الهجوم: المصري محمود الخطيب، الجزائري رابح ماجر، الكاميروني روجر ميلا.

المصدر: AfricaClassic/twitter