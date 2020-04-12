تونس – أعلنت وزارة الصحة في تونس امس تسجيل 14 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، من مجموع 692 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة، من أصل 10676 تحليلا مخبريا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 28 شخصا، موزعين كالتالي: 5 صفاقس، 4 سوسة، 3 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 تونس، 2 مدنين، 4 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 1 بن عروس.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19653 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19344 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و309 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وأضافت أنه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية، كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

المصدر: RT