حصيلة الوفيات اليومية بكورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع

حصيلة الوفيات اليومية بكورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع

إسبانيا – سجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال الساعات الـ24 الماضية 619 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي الأحد أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ارتفع منذ أمس من 16353 حتى 16972 حالة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إسبانيا منذ أمس من 161852 حتى 166019 حالة.

ويأتي ذلك بعد انخفاض حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في إسبانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية على التوالي، وسجلت في البلاد أمس 510 وفيات جديدة.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

المصدر: رويترز + RT