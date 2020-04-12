واشنطن – مع ارتفاع درجات الحرارة بحلول الربيع في جميع أنحاء العالم، يأمل جميع المعزولين ذاتيا في منازلهم في أن يضع الطقس الدافئ حدا لتفشي فيروس كورونا.

لكن الخبراء كشفوا حقيقة هذه النظريات، وحذروا من أن فيروس كورونا “لن يختفي مع الطقس الدافئ”.

وكتب أعضاء الأكاديمية الوطنية للعلوم رسالة إلى البيت الأبيض، توضح أن البيانات مختلطة حول ما إذا كان الفيروس سيتوقف عن الانتشار في المناخات الأكثر دفئا.

وتقول الرسالة: “هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن فيروس كورونا قد ينتقل بكفاءة أقل في البيئات ذات درجة الحرارة والرطوبة المحيطة المرتفعة؛ ومع ذلك، وبالنظر إلى نقص مناعة المضيف على مستوى العالم، فإن هذا الانخفاض في كفاءة الانتقال قد لا يؤدي إلى انخفاض كبير في انتشار المرض دون أن يصاحب ذلك تدخلات الصحة العامة الرئيسية”.

وأشار الخبراء في الرسالة، إلى دراسة عن تفشي المرض في الصين، والتي تظهر أنه حتى في ظل الظروف الدافئة والرطبة، انتشر الفيروس “بشكل كبير”.

واستنادا إلى النتائج، يحث الخبراء الجمهور على عدم الاعتماد على الطقس الدافئ لإنهاء الوباء.

وقال الدكتور ويليام شافنر، الخبير في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: “على الرغم من أنه يمكننا أن نأمل أن يساهم الطقس قليلا في الحد من انتقال العدوى، إلا أننا لا نستطيع الاعتماد عليه وحده”.

وأضاف: “علينا أن نستمر في استخدام العزل الاجتماعي وغيره من التدابير للحد من انتقال العدوى”.

وتأتي الرسالة بعد أن طمأن دونالد ترامب الناس أن انتشار الفيروس سيتباطأ مع الطقس الدافئ، وزعم الرئيس الأمريكي: “الحرارة، بشكل عام، تقتل هذا النوع من الفيروسات”.

المصدر: ميرور