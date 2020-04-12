انجلترا – يعمل النجم المصري محمد صلاح على تشجيع جمهوره في العالم العربي على القراءة، ومع التزامه المنزل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، نشر اللاعب صورة له، وهو يقرأ لكنه لم يذكر اسم الكتاب.

وتضمنت الصورة التي نشرها مهاجم ليفربول عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، إشارة إلى عبارة “خمسة وعشرين مليونا فى هذا الجزء البسيط من الجمهورية”، الأمر الذي دفع الكثيرين من متابعيه لمعرفة اسم الكتاب.

من جهتها، أجابت الهيئة العامة المصرية للكتاب، على سؤال متابعي الفرعون المصري، لافتة إلى أن صلاح يقرأ كتاب “مصر الفرعونية” للدكتور أحمد فخري، وهو من أبرز المؤلفات فى علم المصريات والحضارة المصرية القديمة، والصادر ضمن سلسلة أعمال مكتبة الأسرة.

والكتاب عبارة عن موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام 332 قبل الميلاد.

ويعرض الكتاب بعضا من مظاهر الحضارة الفرعونية عبر إشارات عابرة إلى ما توصل إليه المصريون القدماء فى بعض نواحي مدينتهم ويؤكد على فضل الحضارة المصرية القديمة على غيرها من الأمم في شتى ميادين الفكر والفن والعلم والأدب والصناعة والزراعة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشير بها صلاح للكتب التي يقرأها، إذ شارك سابقا جمهوره صورة من كتاب “فن اللامبالاة – لعيش حياة تخالف المألوف”، الذي ألفه مارك مانسون وترجمه إلى اللغة العربية الحارث النبهان.

كما وأشار اللاعب البالغ 27 عاما إلى كتاب “فكر وازداد ثراء” وهو للمؤلف نابليون هيل، وتدور فكرة الكتاب عن خطوات فعلية خاصة بالنجاح مرتبطة بكل خطوة من خطوات “نابليون هيل” الثلاثة عشر إلى نيل الثروات.

المصدر: “إنستغرام”