كوريا ش – تفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، وحدة دفاع جوي، في أحدث خطوة تهدف على ما يبدو إلى تشديد انضباط القوات واستعدادها وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الشمالية، أن كيم تفقد مجموعة طائرات هجومية تحت إدارة قسم الطيران والدفاع الجوي في المنطقة الغربية، للتحقق من أداء الدفاع الجوي، دون ذكر توقيت الزيارة.

وقالت الوكالة: “تفقد الزعيم استعداد المقاتلين وأداء واجبات الدفاع الجوي في المنطقة الغربية”.

ويوم الجمعة الماضي أفادت الوكالة، بأن كيم تابع مناورة لإطلاق قذائف الهاون، التي اعتبرها بعض المراقبين محاولة من بيونغ يانغ لإظهار أن استعدادها العسكري لم يتراجع وسط صراعها مع وباء كورونا.

ولم تبلغ بيونغ يانغ رسميا حتى الآن عن حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، ولكن كثيرا من المراقبين يرون أن تركيز كوريا الشمالية على جهود مكافحة الوباء بما يشمل إغلاق الحدود مع الصين وفرض القيود على حركة الناس يعد علامة على محاولة إخفاء بيونغ يانغ تفشي المرض.

المصدر: يونهاب