ليبيا – قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة تشكيل فريق إصحاح بيئي للتخلص من النفايات الخطيرة التي يتم طرحها من أماكن إيواء وعلاج مصابي فيروس كورونا.

اللجنة أفادت في قراره رقم “5” للعام الحالي والذي تلقت المرصد نسخة منه بأن الفريق يترأسه محمد الصل مدير مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية وعضوية كل من:”ميلاد أبو ترة مندوب عن فرع الهيئة العامة للبيئة مصراتة،علي أحمد القديم مندوب عن مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية،مفتاح الفزاني مفتش صحي بمكتب الإصحاح البيئي بالبلدية،أسامة الصل مندوب عن فرع الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة”ليتولى تنسيق جهود المتطوعين في أعمال الرش والتعقيم والتطهير للمواقع.

كما يشرف الفريق على برنامج التخلص من النفايات الخطيرة التي يتم طرحها أماكن الإيواء والعلاج ووضع الآليات المناسبة واستغلال ما هو متاح منها وكذلك التواصل مع الجهات ذات العلاقة بشأن تحديد آليات التخلص من هذه النفايات وتوفير ما هو مطلوب.

وأشارت اللجنة أن الفريق يقدم تقارير دورية له عن سير أعماله للجنة العليا،داعيةً إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل من يخالف ذلك.