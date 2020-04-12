ليبيا – كشفت المحامية التونسية وفاء الشاذلي عن مخطط يحيكه مركز الدراسات الإستراتيجية و الدبلوماسية بقيادة رفيق بوشلاكة صهر رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي مع مراد أصلان مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتلاعب بالأمن القومي التونسي بتوريط بلادها في النزاع الليبي.

الشاذلي وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأول طالبت الرئيس التونسي قيس سعيد الإنتباه إلى تلك المؤامرة،قائلةً:”يس سعيد مسؤول الأمن القومي التونسي وينك ياسيد الرئيس،هل تعلم بمايحيكه مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية بقيادة رفيق بوشلاكة صهر الغنوشي بالتعاون مع مراد أصلان مستشار أردوغان العسكري”.

وأضافت:”هل تعلم سيد الرئيس ان مركز سيتاseta التركي قام بدعم عسكري لحكومة السراج وتوسط لامضاء عقود ل76خبير ومهندس تونسي للعمل العسكري داخل طرابلس؟وقد تم انتدابهم من قبل قيادات الإخوان عبر مركز بوشلاكة ؟وهل تعلم سيد الرئيس ان الخبراء والمهندسين قد تم تدريبهم في تركيا من قبل خبراء أتراك؟وهل تعلم أن المجموعة الثانية من الخبرات التونسية عددها 48؟ ولولا ظروف الكورونا لكانت التحقت بمجموعة 76؟وهل تعلم أن مابصدد فعله الإخوان هو تلاعب بالامن القومي التونسي بتوريط تونس في النزاع الليبي ؟”.

وتابعت:”وهل تعلم سيد الرئيس ماعواقب هذا التلاعب؟ وهل تعلم أن هذا التلاعب اسمه خيانة جديدة لليبيا ولشعب ليبيا ؟وهل تعلم اننا بهذا الفعل المشين أصبحنا عملاء الأتراك؟وهل تعلم اننا سبق وقلنا لن نكون مرة أخرى خنجرا في ظهر اخواننا بليبيا؟”.

وواصلت :”وهل تتذكر يوم خرجت للشعب التونسي في خطاب طمأنة بعد زيارة أردوغان ووعدت بأنك لن تسمح باي توريط لتونس وانك حريص تمام الحرص على سيادة تونس وان تونس غير معنية باي اتفاقية عسكرية بين العثماني أردوغان وفايز السراج؟ فبالله عليك سيدي الرئيس ماذا تسمي انتداب تونسيين للعمل مع قوات السراج ؟ننتظر وقفة حازمة سي قيس سعيد لتوقف النزيف قبل فوات الأوان!.

المحامية التونسية إختتمت منشورها بالقول:”تذكر فقط أننا والشعب الليبي لسنا فقط متصاهرون بل منصهرون !ياراشد الغنوشي شرفاء تونس لك بالمرصاد! ولتعلم انك تحت المجهر!”.

الشاذلي ذكرت اليوم الأحد في منشور له أن الجيش الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين خرج لتكذيب ماصرحت به حول انتدابهم لمهندسين وخبرات للعمل مع قوات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وما وصفته بـ”ميليشياته “بوساطة مراد أصلان المستشار العسكري لاردوغان.

وقالت:”وهذا أكبر دليل على صدق تصريحاتي لأن جبشهم يخرجونه لتشويه وتقزيم من قام بتصريح يضرب صميم افعالهم ويكشف مخططاتهم القذرة!وطبعا بوصفهم عملاء اسيادهم فهم يتدربون لدى مختصين غربيين ليحولوا الحقيقة التي وقع كشفها إلى موضوع تندر و استهزاء لتحويل وجهة المتلقي ولتغطية الحقيقة”.

المحامية التونسية إختتمت :”شوهوا وقزموا وتندروا كيفما يحلو لكم فلن اتراجع عن كشف قذارتكم وعمالتكم لقطر وتركيا والقوى التي تقف وراءهم لأنهم بدورهم عملاء أسيادهم”.