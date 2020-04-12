ليبيا – وقف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار على احتياجات فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز خلال اجتماع عقد بإدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض حضره نائب مدير عام المركز ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام و مدير إدارة الصيدلة ورئيس قسم المخازن والمنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي.

وناقش مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أولويات توزيع الاحتياجات وفقاً للمخزون المتواجد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يشار إلى أن فرق الرصد والاستجابة السريعة تعمل على الإبلاغ على الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والحالات الصفرية فضلاً عن تأكيد التشخيص والتأكد من البلاغات ومتابعة الحالات والحالات المخالطة للحالات المؤكد إصابتها.