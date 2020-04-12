مصر – اكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية، إنه بصدد التنسيق مع اتحاد الكرة لدراسة إقامة مباراة “افتراضية” بين الأهلي والزمالك وتخصيص عوائدها المالية لصالح ضحايا كورونا في البلاد.

وذكر خلال تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية، أنه تتم دراسة إقامة مباراة افتراضية بين الأهلى والزمالك وتخصيص عائدها لصالح المستشفيات ومواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الرياضة أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة لأنه المعني بالوصول لأفضل الحلول، خاصة أن هذا جزء أصيل من دور الرياضة.

من ناحية أخرى، كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2021، التي كان مقررة في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وسبق لنادي الوداد البيضاوي المغربي الإعلان عن طرحه 60 ألف تذكرة لمباراة افتراضية الأسبوع الماضي بهدف جمع الأموال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”