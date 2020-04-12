مصر – سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر امس السبت هزة أرضية على بعد 36 كم غربي مدينة مرسى مطروح، دون وقوع إصابات بشرية.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي إلى أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات، موضحا أن الهزة كانت بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن “مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن بقربها من بعض المناطق النشطة مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى”.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها استنادا لتاريخ البلاد الزلزالي، ما يجعل من المستحيل حدوث أي هزة دون تسجيلها ورصدها مهما كانت قوتها.

المصدر: “اليوم السابع”