والدة نيمار ترتبط بعلاقة غرامية مع شاب يصغرها بـ30 عاما وردة فعل مفاجئة من نيمار ووالده

والدة نيمار ترتبط بعلاقة غرامية مع شاب يصغرها بـ30 عاما وردة فعل مفاجئة من نيمار ووالده

البرازيل – كشفت والدة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، ارتباطها بشاب يصغرها بنحو 30 عاما، لتتصدر العلاقة العناوين الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت نادين غونسالفين البالغة 52 عاما، ارتباطها بالشاب تياغو راموس ويبلغ من العمر 22 عاما على حسابها الرسمى في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صورة مع شريكها الجديد وعلقت عليها: “لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره إذا عاش المرء”.

وأعلن نيمار دعمه لعلاقة والدته الجديدة بالشاب الذي يصغره بست سنوات والتقط صورة إلى جانبه، من خلال التعليق على صورتها الجديدة قائلا: “إبق سعيدة، أمي، أحبك”.

الطريف أن والد نيمار قام هو الآخر بالمباركة لزوجته السابقة على ارتباطها بالشاب والتعليق على الصورة بالتصفيق والدعاء لها، في إشارة لتمنياته بالسعادة لها في علاقتها الجديدة.

المصدر:”إنستغرام”