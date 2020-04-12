انجلترا – توفي البريطاني ستيرلينغ موس، أحد أبرز الأسماء في عالم الفورمولا واحد في خمسينات القرن الماضي اليوم الأحد، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن زوجة الرياضي الراحل سوزي قولها: “مات كما عاش.. في صورة رائعة”.

وحسب التقارير الصحفية، كان موس يعاني من المرض منذ عام 2016، واضطر بعد عامين للابتعاد بشكل تام عن الحياة العامة.

ويعد “السير” موس من أبرز السائقين الذين لم يتمكنوا من التتويج بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد، وحل في المركز الثاني أربع مرات أعوام 1955، 1956، 1957 و1958.

وفاز موس بـ16 جائزة كبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد، وأولها في بلاده في العام 1955.

وشهدت مسيرة موس مشاركته في 529 سباقا، وفاز بـ212 منها.

واعتزل موس سباقات السرعة في العام 1962 بعد حادث قوي تعرض له على حلبة غودوود البريطانية، دخل على إثره في غيبوبة لمدة شهر، وعانى من شلل جزئي لفترة ستة أشهر.

المصدر: أ ف ب + وكالات