واشنطن – أحبط مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي مخطط احتيال، لبيع أكثر من 39 مليون كمامة كان يفترض أن ترسل لمستشفيات ولاية كاليفورنيا.

وبدأت العملية عندما أعلن اتحاد خاص بعمال الصحة في 26 مارس المنصرم، أنه حدد موزعا خارج البلاد يرغب ببيع 39 مليون كمامة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن رجل أعمال من مدينة بيتسبورغ كان يفترض أن يساعد اتحاد عمال الصحة في التواصل مع وسيط من أستراليا وموزع من الكويت عبر تطبيق “واتس آب” لإتمام الصفقة.

وبدأ مكتب التحقيقات الفدرالي بعدها في تعقب الصفقة، حيث أن فشل الأطراف المشاركة فيها في إعطاء معلومات دقيقة حول مكان الشحنة، جعل الـ”أف بي آي” يتفطن لعملية الاحتيال.

وأوضح موقع “فوكس نيوز”، أنه لا يجري حاليا التحقيق مع رجل الأعمال ولا مع الاتحاد العمالي، حيث يرجح أنهم وقعوا جميعا ضحية شبكة احتيال عالمية، كما لم يتم دفع أي أموال لقاء الصفقة المشبوهة.

المصدر: فوكس نيوز