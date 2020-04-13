مصر – أعلن رجل الأعمال المصري بدولة الإمارات بيشوي عماد عزمي، عزمه التبرع بمبلغ خمسة ملايين جنيه تخصص لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر، ليصبح أول مصري في الخارج يتبرع للصندوق.

وقال عزمي، خلال اتصاله بوزيرة الهجرة المصرية: “ندعم جهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية، ويشهد العالم كله الدور الهام لمصر في تلك المرحلة من انتشار لفيروس كورونا، يضعنا جميعا أمام مسؤولية التكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهلنا في مصر، حتى نتمكن من مساعدة الحكومة المصرية في تلك الأزمة العالمية، وما ستخلفه من تراجع على كافة المستويات خاصة الاقتصادي، ليحتم ذلك على الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم الشعب المصري في تلك المرحلة”.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها لكافة المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الأسر المصرية غير القادرة وكذلك العمالة غير المنتظمة التي تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، من خلال حساب 2030 الذي قررت الحكومة المصرية فتحه لتلقي تبرعات المصريين الراغبين في التبرع لدعم العمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بجميع فروع بنك مصر.

وتبدأ الحكومة اليوم الاثنين بصرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT