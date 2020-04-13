إيران – أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 73303 والوفيات 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 257427 فحص كورونا في البلاد حتى اليوم، ومن بين إجمالي الإصابات، يوجد 3877 شخصا في حالة صحية حرجة.

ولفت البيان إلى أنه تم شفاء 45983 مصابا ومغادرتهم المشافي.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، حظر التنقل والسفر بين المدن، وغيرها من الإجراءات في ظل تدابير مكافحة انتشار كورونا.

المصدر: RT