استئناف دوري كرة القدم في دولة “يحظر” فيها استخدام كلمة كورونا

استئناف دوري كرة القدم في دولة “يحظر” فيها استخدام كلمة كورونا

تركمانستان – قرر اتحاد تركمانستان لكرة القدم، استكمال مباريات الدوري المحلي للعبة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بعد شهر تقريبا من توقف المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكر رادويو “الحرية” التركماني، أن عجلة الدوري المحلي، ستعود إلى الدوران ابتداء من الـ19 من الشهر الجاري، وبحضور الجماهير.

ويأتي هذا القرار، بعد أيام قليلة من قول موقع “مراسلون بلا حدود” (RSF)، إن السلطات التركمانية حظرت استخدام كلمة فيروس كورونا، وربط حينها ناشطون حقوقيون هذا الإجراء، برغبة السلطات المحلية في إخفاء المعلومات حول انتشار الفيروس.

وبات بذلك الدوري التركماني، خامس دوري كرة قدم في العالم، يقرر استكمال المنافسات في ظل تفشي فيروس كورونا، بعد الدوري البيلاروسي، والبوروندي، والطاجيكي، إضافة إلى بطولة نيكاراغوا.

وتوقف النشاط الكروي في معظم بلدان العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وتقرر تأجيل العديد من الأحداث الكبرى التي كانت مقررة صيف العام الجاري، أبرزها أولمبياد طوكيو، وكأس أمم أوروبا، وكوبا أمريكا.

المصدر: lenta.ru