الأردن – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن قرار الحكومة تمديد فترة تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة اعتبارا من 15، وحتى مساء 30 أبريل.

وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحفي امس الأحد، أن القرار يستثني القطاعات الحيوية الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها مواصلة العمل، والتي يتم تحديدها من الوزير المعني، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصرح لها بالعمل أثناء العطلة، فضلا عن القطاع الصحي العام والخاص.

وبخصوص المواطنين المسيحيين العاملين في القطاعات المستثناة من قرار التعطيل قال العضايلة إنه سيتم منحهم عطلة يومي الأحد والاثنين 19 و20 أبرل بمناسبة حلول عيد الفصح.

وأعلن أنه سيتم اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين السماح بفتح محال السوبر ماركت وبيع المواد التموينية في المولات، من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ6 مساء، ليتم الوصول إليها سيرا على الأقدام، مضيفا أن الحكومة ستدرس إمكانية فتح باقي المهن تدريجيا وفق شروط صارمة ضرورية لمواجة أزمة فيروس كورونا.

المصدر: جريدة “الغد” الأردنية