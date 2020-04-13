ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب مهدي الأعور السبب الرئيسي لتوقف المساعي الدولية لحل الأزمة في ليبيا إلى جائحة كورونا بعد تسجيل تلك الدول معدلات كبيرة من الإصابات لديها، نافياً صحة ما ردده البعض بشأن يأس دول أوروبية وإقليمية من طرفي النزاع في ليبيا خاصة مع دخول معركة العاصمة عامها الثاني.

الأعور وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين قال:” جميع دول العالم مشغولة للغاية بجهود محاربة انتشار الفيروس وتداعياته الاقتصادية ولذا اقتصر الأمر على توجيه دعوات لوقف الحرب كي يتسنى للمؤسسات الصحية في ليبيا مكافحة انتشار الفيروس،ولكن للأسف الطرف الآخر لم يلتزم بالهدنة الإنسانية التي أعلنت لهذا الهدف”، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق.

ولفت الأعور إلى أن الصراع القائم في ليبيا ليس على سلطة أو مصالح كما يردد البعض ليتم حله بواسطة المبادرات لكنه صراع على وجود الدولة ذاتها بسيادتها ومؤسساتها وهو المشروع الذي يسعى الجيش الوطني لإحيائه.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أنه في حال وجدت الدولة فإن ذلك يهدد بقاء الميليشيات المسلحة.