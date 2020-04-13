ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد سير عمل لجنة تعقيم وتطهير المدن وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو اللجنة – رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتتابعة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

واطلع رئيس الحكومة من عضو اللجنة على المدن التي تم تطهيرها وتعقيمها من قبل اللجنة حتى الآن،باحثا الخطة الموضوعة من قبل اللجنة للبدء في مدن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والمنطقة الغربية.

ومن جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية مشكلة المياه ببلدية سلوق وسبل وضع الحل لضمان توفير المياه لسكان البلدية.