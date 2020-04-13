ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الأحد عدداً من المواضيع المتعلقة بالشأن الخدمي وذلك خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر الهمالي، ضرورة توفير الخدمة للمواطن في هذا الظرف الراهن.

كما ناقش الاجتماع توريدات الغاز من حقل الاستقلال لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.

واطلع الرئيس على وضع تدفقات الوقود لمناطق الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وحل إشكالية قطاع الوقود بشكل نهائي.