ليبيا – قرر المجلس الرئاسي تخفيض مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة بنسبة 20%.

القرار ذو الرقم “270” الممهور بتوقيع رئيس الرئاسي السراج الذي أطلعت المرصد على نسخة منه أوضح :” تخفض نسبة 20% من مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة المقررة بعد تاريخ صدور القرار رقم “27” لعام 2011 المشار إليه بما فيها مرتبات الموظفين بالجهات التي قررت لها علاوات تمييز لا تقل عن ( 20 % ) ممن تسري بشأنهم أحكام القرار المذكور”.

واستثنى الرئاسي في المادة الثانية من القرار الوظائف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم “24 ” لعام 2019 المشار إليه، مطالبا الجهات المختصة العمل بالقرار ابتداءً من أبريل الجاري.