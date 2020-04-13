ليبيا – قال سفير ليبيا الأسبق في السعودية محمد القشاط إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يضع في اعتباره الكارثة التي تمر بها بلاده من تفشي فيروس كورونا ويواصل نقل الإرهابيين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

القشاط وفي تصريح لموقع “ميديا 24” أمس الأحد أوضح أن الرئيس التركي لا يريد أن يخسر حل حكومة الوفاق والاستيلاء على الثروات الليبية المتمثلة في النفط وغيرها ولذلك يستغل الظروف الحالية ويواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا.

وأشار إلى أن أردوغان لا يهمه أن يصاب البشر بفيروس كورونا في ليبيا ولا يضع أي اعتبارات لمفهوم الإنسانية ولكن يريد استمرار سلب خيرات الشعب الليبي من خلال الدعم العسكري لحكومة الوفاق بإرسال مئات المرتزقة من سوريا.

السفير الأسيق شدد على أن الجيش سوف يتصدى لذلك ويواصل مهماته على مختلف الجبهات وسيرد على أي محاولات تخترق هدنة وقف إطلاق النار حتى يتم تحرير ليبيا بالكامل من الإرهابيين.