موسكو – أعطى الكرملين تقييما إيجابيا لاتفاق مجموعة “أوبك+”، القاضي بخفض إنتاج المجموعة بنحو 10 ملايين برميل يوميا، وقال، إن الاتفاق مهم ومنع حدوث فوضى بسوق الطاقة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قائلا اليوم الاثنين للصحفيين، إن “الاتفاق يؤكد أن الدول المنتجة للنفط، التي تدخل في مجموعة (أوبك+) ودولا نفطية أخرى، قادرة على التوصل إلى تفاهم بهدف بث الاستقرار في أسوق الطاقة”.

وأشار إلى أن الاتفاق منع حدوث فوضى في أسواق النفط، كما أنه سيساعد على استقرار أسعار النفط نوعا ما.

وأعلنت دول مجموعة “أوبك+”، بقيادة روسيا والسعودية، مساء الأحد عن “أكبر خفض للإنتاج في التاريخ”، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى نهاية أبريل 2022.

وعلى صعيد التداولات، صعدت أسعار النفط اليوم بنحو 4% بفضل الاتفاق النفطي.

المصدر: “تاس”