ليبيا – تلقت السلطات اليونانية تنبيها خلال الأيام الماضية بسبب ما وصف بأنه سفينة شحن مشبوهة غادرت من جنوب شرق تركيا، حسبما أفادت جريدة كاثيميريني اليونانية.

التقرير قال بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الأحد إن المخابرات اليونانية تشتبه في أن سفينة الشحن التي ترفع علم الكاميرون “جريس أ” تنقل معدات عسكرية إلى حكومة الوفاق في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على دولة شمال أفريقيا.

‎وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة التركية غادرت في الـ6 من شهر مارس الماضي ووفقا لموقع MarineTraffic تم تحديد موقعها آخر مرة في الـ7 من شهر أبريل أمام سواحل قبرص في جنوب لارنكا ومنذ ذلك الحين قامت بتعطيل نظام التتبع التلقائي وتظهر قاعدة البيانات الدولية (equasis.org) أن السفينة تعود ملكيتها لشركة مقرها لبنان.

‎وأكد المسؤولون اليونانيون لجريدة كاثيميريني أن تحركات السفينة قد أثارت انتباه السلطات لكن حتى الآن لم يتم تحديد وجهتها وطبيعة الشحنة التي تحملها.