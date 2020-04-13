ليبيا – قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش إن قوات الجيش رصدت وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا.

المسماري لفت خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد وفقاً لصحيفة “العين الاخبارية” إلى أن الطائرات التركية المسيرة ما زالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا رغم الهدنة الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع المسماري: “مطارات تركيا ما زالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، ولم يصلنا أي استنكار من الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان إزاء العدوان التركي على بلادنا”.

وأكد أن كل المناطق العسكرية في عمل دائم ومستمر للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القوات تراقب الحدود وتقف أمام الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في جنوب شرقي البلاد.

وقال المسماري: إن هناك أسلحة تدخل إلى ميلشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مشدداً الى دعمهم اللجنة العليا لمكافحة كورونا ومراقبة الحظر بالاضافة لتقديم المساعدة الأمنية لضبط عملية الحظر الأمني لليبيين جراء كورونا.

كما شدد المسماري أن كل مطارات العالم توقفت إلا مطارات إسطنبول ومصراتة وطرابلس مستمرون في نقل الإرهابيين إلى ليبيا، مؤكداً أن تركيا تتجاهل وباء كورونا وخطورة نقله إلى الليبيين.

وقال المسماري إن الطائرات الليبية تنقل الإرهابيين بدلاً من نقل العالقين في الخارج.

وتحدث المسماري عن الإرهابي “شاكر فرمان صالح” من شمال سوريا والذي تم تجنيده من قبل المخابرات التركية وضمه للمليشيات التي تقاتل مع حكومة الوفاق، وتم رصده في صفوف مليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.