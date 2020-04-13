ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رفقة النائب الأول محمد بقي وبلقاسم دبرز ورئيس لجنة المصالحة الوطنية حماد بريكاو ورئيس اللجنة القانونية ورئيس اللجنة الإعلامية أمس الأحد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” ووكيله علاء المسلاتي وعدد من مدراء الإدارات، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس الوضع الاقتصادي في البلاد وسير أداء عمل الديوان من حيث الرقابة والمحاسبة للجهات الخاضعة لرقابته ومن بينها مصرف ليبيا المركزي، حيث قدم ديوان المحاسبة شرحاً وافياً للمجلس بشأن موقفه من الطلب المقدم من المجلس الرئاسي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتشكيل لجنة دولية لمراجعة مصرف ليبيا المركزي.

وأبدى المجلس تفهمه لموقف ديوان المحاسبة بهذا الشأن ووعد بدراسة هذا الملف داخل المجلس لضمان تحقيق رقابة فاعلة على المال العام للدولة والتحقق من حُسن استخدامه وكيفية التصرف فيه.

كما تطرق الإجتماع أيضاً إلى ملف أزمة فيروس كورونا ونتائج متابعة الاجراءات المتخذة من الجهات المختصة لمجابهة جائحة كورونا.