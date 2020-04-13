ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجارأن خطة الرصد والاستجابة السريعة التي عمل عليها القطاع الصحي في البلاد كانت ممتازة جداً وأخرت وصول الفيروس للبلاد بشكل كبير، مبيناً أن المصاب الأول بالفيروس نقل للعزل الصحي إثر وصوله من الخارج.

النجار وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأحد قال إن شفاء الحالة الأولى ومغادرتها للمستشفى بعثا حالة من الارتياح لدى المواطنين وقلل من نسب الذعر والخوف.

وأكد النجار أن حالة الطوارئ لا تزال في أعلى مستوياتها،مشيراً إلى أن تأخر وصول المعدات وتجهيز غرف العزل لم يؤثر بشكل كبير على مسايرة تطور انتشار الفيروس،معتبراً أن البلاد نجحت بشكل كبير حتى الآن في تطويق الوباء.

مدير المركز الوطني نوّه إلى أن الحجر المنزلي هو خط الدفاع الأول،مشيراً إلى تجاوب كبير من قبل المواطنين مع قرار الحظر ما قلّل من مستوى خطر انتشار الفيروس في البلاد.