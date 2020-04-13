ليبيا – أعربت أمين عام حزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس عن رفضها للآراء التي تتهم مسلحي الوفاق بخرق الهدنة الإنسانية.

النعاس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين قالت:” حكومة الوفاق لم تخرق الهدنة الإنسانية لكنها حاولت فقط صد اعتداءات القوات المعتدية على العاصمة خاصة مع تكرار استهداف تلك القوات للمناطق المأهولة بالمدنيين” حسب زعمها.

وأضافت زاعمة :” القذائف لم تتوقف منذ عام كامل على العاصمة رغم ادعاء القوات المعادية الالتزام بالهدنة الإنسانية “.

أمين عام حزب الجبهة إختتمت بالقول:” لذا فأنا وغيري من سكان طرابلس لم نكن نعول كثيراً على تلك المبادرات التي تطرحها دول أوروبية كونها لم تهدف لإيجاد حل حقيقي أكثر ما استهدفت تمكين القوات المعادية من السيطرة على البلاد بكسب الوقت” .