اليابان – تعتزم الوكالة اليابانية للبحوث الجوية والفضائية JAXA أن تطلق بعد 5 أعوام مسبارا صغيرا إلى القمر لإجراء بحوث علمية هناك حسبما أفادت وكالة “كيودو” اليابانية الاثنين 13 أبريل .

وأشارت الوكالة إلى أن المسبار سيطلقه إلى القمر صاروخ عامل بالوقود الصلب باعتباره صاروخا أرخص من مثيلاته العاملة بالوقود السائل.

ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل عن تصميم المسبار والمهام الموكلة إليه.

وقالت الوكالة إن إطلاق الصاروخ متعلق بتقوية المنافسة من قبل عدد من الدول التي تسعى إلى تحقيق التفوق في مجال دراسة القمر.

يذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت العام الماضي عن نيتها الانضمام إلى البرنامج القمري الأمريكي الذي يقضي بإنشاء محطة فضائية دائمة في مدار القمر وإنزال رواد الفضاء إلى سطحه، فضلا عن إطلاق شاحنات فضائية إلى القمر.

المصدر: تاس