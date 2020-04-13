واشنطن – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره لروسيا والسعودية على اتفاق “أوبك+”، القاضي بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا لدعم الأسواق التي تعاني من تراجع في الطلب جراء كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة نشرها اليوم الاثنين، إن “صناعة الطاقة ستكون قوية مرة أخرى، وسيحدث ذلك بشكل أسرع مما هو متوقع حاليا… شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، ولاسيما روسيا والمملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “بحكم الانخراط في المفاوضات، الرقم الذي تتطلع “أوبك+” لبلوغه، هو خفض الإنتاج بواقع 20 مليون برميل يوميا، وليس عشرة ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام”.

وقبل ذلك قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم، إن المملكة قد تخفض إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يوميا، إذا كانت هناك حاجة لاستقرار السوق.

وأضاف، أن خفض الإمدادات الفعلي من “أوبك+” ودول مجموعة العشرين، ومشتريات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي سيمثل نحو 19.5 مليون برميل يوميا كإجمالي تخفيضات عالمية.

وأعلنت دول مجموعة “أوبك+”، بقيادة روسيا والسعودية مساء الأحد، عن “أكبر خفض للإنتاج في التاريخ”، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط.

ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات بالتدريج حتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: “رويترز”