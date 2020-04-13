ليبيا – تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة في بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله قادمة من سوريا على الباخرة إيجى كراون برسم الترانزيت المباشر لميناء شرق بورسعيد وجهة نهائية ليبيا ومشمولها مستنديا لبن منشأ سوري.

صحيفة “اليوم السابع “المصرية قالت إن الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة في بورسعيد تمكنت برئاسة محمد حنفي مدير عام جمرك شرق بورسعيد بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

وذكرت أنه وبناءا على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم MNBU0314710 قادمة من سوريا على الباخرة إيجى كراون برسم الترانزيت المباشر لميناء شرق بورسعيد وجهة نهائية ليبيا ومشمولها مستنديا لبن منشأ سوري.

وأضافت الصحيفة:”تم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية من أيمن جودة مدير إدارة الحركة بالإنابة عماد الدين محمد الزيني،محمد حسن ،عبد السلام العرباني مديرى الحركة،محمد الجمل مأمور تعريفة الساحة،محمد إبراهيم عثمان مدير إدارة المكافحة عمليات،سالم لافي رئيس قسم الأمن الجمركي الجمركي لمعاينة المشمول ،فتبين وجود 18996 قطعة فرش بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر مدون عالي المقام بوزن قائم 4 أطنان مخبأة داخل علب اللبن بتقفيل المصنع وبطريقة يصعب إكتشافها”.

وقرر يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

اليوم السابع أشارت إلى أن يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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