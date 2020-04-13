ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم الخارجية محمد القبلاوي آن اجتماع اللجنة المعنية بأوضاع المواطنين العالقين خلصت إلى عدة إجراءات أبرزها البدء في حجر العالقين لمدة 14 يوماً في كل من تونس ومصر وتركيا.

القبلاوي أشار وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوازرة إلى ضرورة إجراء التحليل اللازم قبل دخول العالقين في الحجر على أن يعاد التحليل المتعلق بفيروس كورونا بعد 14 يوماً.

ونّوه إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ مالية للسفارات لتقديم المساعدات اللازمة للعالقين في مختلف الدول الأخرى غير المذكورة للحد من الصعوبات التي يواجهونها.

وأكد أن عملية الحجر الصحي في الدول الموجود فيها المواطنون العالقون جاء بناء على توصيات من وزارة الداخلية لصعوبة تطبيقه في الداخل.