ليبيا – عقدت اللجنة العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا طرابلس اجتماعها الثامن عشر أمس الأحد مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحضور رئيس وأعضاء لجنة المتابعة المشكلة من مجلس الدولة الإستشاري.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للجنة المقترحات والقرارات التي أوصت بها اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا في اجتماعاتها السابقة وسبل العمل على تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم رئيس اللجنة العليا شرحا وافيا عن مقترح عودة العالقين إلى أرض الوطن والإجراءات الوقائية الصارمة التي ستتخذ مع عملية العودة ومدى الجهوزية الحالية لتجهيز أماكن الحجر والعزل الصحي وتوفر الامدادات من مشغلات التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد

كما تم مناقشة العديد من البنود ومنها مقترح دعم البلديات بالمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى وسلامة العاملين ومتابعة أوضاع المواطنين العالقين بالخارج وعملية تقديم الدعم لهم ومتابعة الوضع الوبائي المحلي والاستعدادات بشأن تجهيز مناطق الحجر والعزل الطبي بمختلف المناطق.

وأوصت اللجنة بالسماح بالرحلات الجوية الخاصة بالعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومنظمة الهجرة الدولية.