روسيا – خصصت الحكومة الروسية اليوم الاثنين، نحو 50 مليار روبل (حوالي 675 مليون دولار) لدعم الأطباء الذين يعملون على مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما أعلنه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم.

وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أبريل الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أوعز في وقت سابق بتقديم دعم مالي للكوادر الطبية التي تقوم بمكافحة الفيروس، حيث سيتم تقديم حوافز مالية إضافية للأطباء بقيمة 80 ألف روبل (نحو 1081 دولارا)، وللكادر الطبي من الدرجة المتوسطة 50 ألف روبل (675 دولار)، وللكادر الطبي من الدرجة الصغرى 25 ألف روبل (حوالي 337 دولارا).

المصدر: “نوفوستي”