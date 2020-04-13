البرتغال – تنازل كريستيانو رونالدو وزملاؤه في منتخب البرتغال، عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم كأس أوروبا 2020، من أجل مساعدة كرة القدم للهواة في بلادهم التي تأثرت بتفشي كورونا.

وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين، إن هذا التبرع من شأنه أن يعزز صندوق الدعم الذي أنشأه لمساعدة الاتحادات الإقليمية وأندية الهواة بمبلغ قدره 4.7 مليون يورو.

وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالي الأربعاء الفائت عن إنهاء الموسم الحالي لمسابقات الهواة، بسبب فيروس “كوفيد-19″، وهو ما أدى إلى تداعيات مالية قاسية على أنديتها.

فيما ولم يعلن الاتحاد البرتغالي حتى الآن عن أي موعد بشأن استئناف الدوريات المحترفة.

ولن يتمكن منتخب البرتغال بطل أوروبا عام 2016 من الدفاع عن لقبه هذا العام، بعدما أرجأ الاتحاد الأوروبي للعبة نهائيات الكأس القارية إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

المصدر: وكالات