ليبيا – طالب عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية تشكيل فريق للتواصل بين المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بهدف التخفيف من حدة التصعيد المستمر ولقطع الطريق أمام محاولات استغلال هذا الظرف للمساس باستقرار الدولة بهذه الظروف الاستثنائية.

عميد بلدية تاجوراء أعرب عن أمله بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية، من أهل الخير والخبرات المالية والقيادات السياسية والاجتماعية التحرك وبشكل عاجل لوساطة في صالح الوطن والمواطن المتضرر الوحيد من استمرار هذا الخلاف واستغلاله من قبل البعض لضرب ما وصفها بـ”الجبهة الداخلية”.

وإعتبر أنه من حق الجميع العمل وبشكل عاجل وقف هذا التصعيد لأن الجميع في سفينة واحدة لا يجب تركها لتغرق أو تميل ميلاََ شديداََ فرفقاََ بالوطن وبالشعب الذي طحنته الأزمات حسب تعبيره.

كما أبدى استعداده للعمل ضمن فريق للتصالح وبشكل علني وبشفافية لضمان الوصول إلى نتائج إيجابية وحلول متوازنة.