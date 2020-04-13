ليبيا – تواصل فرق الرصد والتقصي بإدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء جولاتها الميدانية وذلك تنفيذا لبرامج التوعوية والتأكيد على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة “الأنباء”التابعة للحكومة الليبية إنطلقت الفرق الثلاثة (A_B_C) أمس الأحد إلى دار رعاية المسنين والعجزة بمنطقة “مسه” وذلك لإجراء الفحوصات المبكرة والتأكد من طرق الوقاية للعاملين وتعقيم الدار.

وِأشارت الوكالة إلى أن الفريق (D) إنطلق إلى مقر البحث الجنائي لشرح الطرق الإحترازية لحماية الجنود المرابطين داخل وخارج المدينة حيث تم الإتفاق على وضع آلية للتغطية الكاملة بالإضافة إلى الفريق (E) الذي إنطلق للكشف والإطمئنان على عائلات بعض من المسافرين في شهر مارس لهذا العام.

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