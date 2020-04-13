فلسطين.. منتجو الحليب يتلفون أطنانا منه في الشوارع (صور)

فلسطين – أتلف مربو الأبقار المتخصصون في إنتاج الحليب بشمال الضفة الغربية أطنانا من الحليب احتجاجا على عدم قدرة المصانع على استيعاب الكميات الكبيرة منه بسبب تدني القوة الشرائية.

وقام المنتجون بإتلاف الحليب أمام مصنع الصفا في مدينة نابلس احتجاجا على تكدس مئات الأطنان منه.

وقال أحد منتجي الحليب في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية لوكالة “معا”: “إننا أتلفنا أطنانا من الحليب وقمنا بسكب الحليب في الشوارع لعدم قدرة المصنع على استيعاب كل الكميات التي نقوم بإنتاجها بسبب الأوضاع الحالية “.

وأضاف: “أننا خمسة من مربي الأبقار من منطقة السيلة في جنين ننتج يوميا ما يقارب 60 طنا من الحليب ونقوم بتزويد المصنع بـ30 طنا يوميا من الحليب ونقوم بتزويد محلات الحلويات بـ30 طنا أخرى يوميا حيث تستخدم في صنع الحلويات، لكن المحلات أغلقت أبوابها منذ أكثر من شهر بسبب الأوضاع الحالية”.

وشدد على أن خسارة المزارعين من مربي الأبقار ومنتجي الحليب وصلت إلى مرحلة يجب فيها التدخل من قبل الحكومة لإيجاد حلول لها.

من جهته قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري إن “أزمة كورونا تركت آثارها الاقتصادية على كافة القطاعات ومنها قطاع الزراعة وقطاع منتجي الحليب”.

وأضاف أن “الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة من أجل الخروج من هذه الأزمات بأقل الأضرار، حيث تقوم بدراسة الكثير من الخيارات، وأعتقد أننا قد نكون مقبلين على اتخاذ خطوات خلال الأيام القادمة للتخفيف من هذه الأزمة”.

وكشف عطاري أنه شخصيا تحدث مع العديد من المؤسسات لشراء إنتاج المزارعين من الأجبان، وأن هناك مؤسسات بالفعل بدأت بإنتاج الأجبان.

المصدر: RT + معا