انجلترا – يعمل الخبراء باستمرار على إطلاع الجمهور على الاحتياطات التي يجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

والتوصية الأحدث، وفقا لعالم فيروسات، هي ارتداء زوج واحد فقط من الأحذية في الخارج مع استمرار الوباء، والذي يجب خلعه فور عودتك إلى المنزل.

وكشف فيلم وثائقي عن أن الأحذية قد تكون المصدر غير المحتمل لفيروس كورونا في منزلك إذا لم تخلعها بمجرد دخولك إلى المنزل.

ونوقشت النصيحة بشأن الفيروس عبر “القناة 4” في برنامج بعنوان How Clean Is Your House، حيث كشفت الدكتورة جافيد عبد المنعم، طبيب الحوادث والطوارئ (A&E)، وطبيبة الفيروسات الدكتورة ليزا كروس، أن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيحد من فرص تلويث الفيروس للمنزل.

ووفقا للدكتورة كروس، فإن الفيروس يمكن أن يعيش على مواد مثل النعال المطاطية للأحذية من “ثلاثة إلى خمسة أيام”، وتوصي “بوجود زوج واحد فقط من الأحذية للخروج”.

وتقترح الدكتورة كروس أيضا الاحتفاظ بالأحذية في نفس المكان، إما في الردهة أو في صندوق، لتقليل خطر انتشار الفيروس.

ويُعتقد أن أي خطر لانتشار العدوى من الحذاء ضئيل للغاية، ووفقا لأخصائية الصحة العامة كارول وينر: “لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا يدخل إلى المنزل من الأحذية” وأنها “عمليا، على الجزء الأبعد من وجوهنا، ونحن نعلم أن أكبر خطر لانتقال العدوى هو من شخص لآخر، وليس من حذاء لآخر”.

وخلال الحلقة، نصح الخبراء أيضا بإزالة الملابس وغسلهما إذا كان على الأفراد استخدام وسائل النقل العام أو الاتصال المباشر مع الآخرين، حيث يمكن لفيروس كورونا أن يعيش على الملابس لمدة تصل إلى 24 ساعة.

المصدر: إندبندنت