اللجنة أكدت في بيان لها أمس الأحد أن هذه الأفعال مجرمة بموجب نصوص القانون الليبي للعقوبات وخارجة عن الأعراف المحلية والإنسانية وأنها تستوجب أشد العقوبات ضد مرتكبيها محملة الفاعلين مسؤولية الأزمة الإنسانية الناتجة عن ذلك.

ودعت اللجنة إلى الفتح الفوري لإمدادات المياه والكهرباء خاصة في ظل وباء كورونا والتي تعد المياه والكهرباء والمرافق المرتبطة بها لصالح الليبيين دون استثناء.

وجددت نداءاتها المتكررة لليبين بالتكاتف وتنسيق لعمل مشترك في وجه وباء كورونا الذي يهدد الجميع واعطاء الاولوية القصوى لجهود مكافحه هذا الوباء.