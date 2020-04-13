ليبيا – أكد نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي على أن الوضع الوبائي المحلي لازال جيداً.

الحاسي قال خلال الايجاز الصحفي أمس الأحد إن جميع نقاط الرصد مفعلة و العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة التي تم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 عددها 203 حالات.

وأشار إلى أن 199 عينة كانت نتائجها سالبة منذ بداية الأزمة وعدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة وهن الحالة الصفرية ومخالطيه الثلاثة، أي أنه لم يتم تسجيل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفايروس.

وأضاف”خلال الأربعة الأيام الماضية على مدى 98 ساعة متواصلة تمكنا ولله الحمد من التحكم في البؤرة الوبائية، أتقدم بالشكر لجميع الفرق بمختلف الجهات التي تتبعها والتي شاركت في التحكم في البؤرة الوبائية”.

كما لفت إلى إنه قام بالاتصال مع الحالة الصفرية حيث يخضع للحجر الطبي في مستشفى الهواري وحالته مستقرة ويتماثل للشفاء ويشكر جميع الأطباء والأطباء المساعدين والتمريض والخدمات القائمين على حالته والمخالطين له الذين تبين إصابتهم بالمرض.

وتقدم بالشكر لفرق الإصحاح البيئي الذي يعملون على تطهير شاحنات نقل البضائع وتعقيمها في البوابات خصوصاً في غرب بنغازي.

وأكد على أن اللجنة الطبية الاستشارية دربت 16 عنصراً طبياً وطبياً مساعداً من سرت ودرنة ومخيمات تاورغاء على الرصدوالتقصي، وأخذ العينات وارتداء الألبسة الواقية.