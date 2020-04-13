ليبيا – أصدر مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة بياناً أمس الأحد حول قطع الكهرباء والاتصالات عن المدينة.

المجلس أعرب في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه بأشد عبارات الإدانة والاستنكار عن الصمت الدولي والمحلي تجاه ما يمارس على سكان مدينة ترهونة من حصار ممنهج من قبل حكومة الوفاق،مشيراً إلى أن الحصار قد طار حيث تقصف المؤن والدواء والوقود وغاز الطهي.

ولفت إلى أن المدينة تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أيام إلى قطع دائم ومتعمد للتيار الكهربائي وخدمات الاتصالات بأكملها والذي يحصل هذا أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يشرعن على الليبيين حكومة وصفها بـ”المليشيات وقطاع الطرق”،وفقاً للبيان.

وحمّل مجلس مشايخ وأعيان ترهونة كافة المنظمات الحقوقية مسؤولية غيابهم وعدم خروجهم في بيانات إدانة ورفض لما يمارس من حكومة التي أسماها بـ”اللاوفاق” على قبائل ترهونة من تقييد للحريات وتجويع وخطف على الهوية لكل من يحاول من سكان المدينة أن يؤمن بعضا من الحاجيات الضرورية للحياة.

المجلس طالب في ختام بيانه القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب والحكومة الليبية في توجيه كل الامكانات اللازمة للتخفيف على سكان مدينة ترهونة مما يعانونه من ظروف بالغة الصعوبة وأن يتم العمل معالجة قطع الكهرباء والاتصالات عن المدينة بشكل عاجل.