ليبيا – رأى المنسق التنفيذي للمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي أن تجميد الوساطات الدولية باتجاه حل الأزمة في بلاده ليس بسبب انشغال الدول المعنية بالملف الليبي باحتواء فيروس كورونا فقط.

المصباحي أعرب في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين عن أمله في حسم المؤسسة العسكرية لمعركة العاصمة خاصة مع نظرة كثيرين لتلك المؤسسة كونها جهة الدفاع الرئيسية في صد الأطماع والتدخلات التركية في ليبيا.

وتحدث المصباحي عن تدخل قطر وتركيا لصالح الميليشيات بغرب البلاد بالإضافة إلى دفع أنقرة بالسلاح وآلاف من المرتزقة إلى طرابلس، قائلاً:” “الجميع يعرف أن تركيا لا تتواجد بأي ساحة إلا لخدمة وتأمين مصالحها فقط”.

المنسق التنفيذي للمجلس إختتم تصريحه بالقول:”لا حل مع استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا”.