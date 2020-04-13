إسبانيا – فتح المرشح لمقعد رئاسة نادي برشلونة لكرة القدم، فيكتور فونت، النار على إدارة الفريق الحالية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، مؤكدا أن الأخير يلقي بالنادي في قلب عاصفة.

وقال فونت أمس الأحد في بيان صحفي: “النادي يتجه إلى قلب عاصفة وترون ما يحدث، كانت التحديات كبيرة فيما مضى وأصبحت الآن عملاقة”.

وأضاف: “نحن نرى جميعا كيف يتم اتخاذ قرارات مشينة في ظل الوباء الذي يجتاح العالم، ونرى أيضا اضطراب مجلس الإدارة والاستقالات الست الأخيرة”، في إشارة إلى الاستقالات التي قدمها مؤخرا ستة أعضاء في إدارة برشلونة الحالية.

وأردف: “سوء الإدارة لم يكن وليد اليوم بل منذ مدة، وقد شاهدنا ذلك خصوصا في قضية نيمار والمشاكل التي حدثت بين بعض اللاعبين والموظفين مع بعض المدراء التنفيذيين”.

وأكمل فونت: “في الأخير قضية وسائل التواصل الاجتماعي والتي رسخت فضيحة هذه الإدارة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نرى السياسة الرياضية الفاشلة وغير الموفقة وانهيار مجلس الإدارة، بالإضافة إلى نقص في الموارد الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا (وتوقف الدوري)، وهو ما ينذر بخطر الإفلاس الاقتصادي سبقه إفلاس أخلاقي من طرف هذه الإدارة”.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في برشلونة صيف عام 2021، ويعد فونت أبرز مرشح لتولي المنصب.

المصدر: وكالات